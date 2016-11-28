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فيديو: 21 مليون مشاهدة لشوكولاتة تتحول إلى بيضة نيئة!

28/11/2016

حصد مقطع مصور لشاب أطعم صديقه بيضة نيئة بدلاً من الشوكولاتة، نحو 21 مليون مشاهدة في أقل من 3 أيام على نشره بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة لأكثر من 300 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

وأوضح الفيديو مقلباً مقززاً نفذه شابان في صديقهما، حيث أوهماه بأنه سيتناول بيضة الشوكولاتة بينما أفرغا محتواها الداخلي ووضعا مكانه محتوى بيضة نيئة، ثم أعادا إغلاقها.

وتقدم أحدهم ببيضة الشكوكولاتة المغلوطة نحو فم الصديق الذي بادر بقضمها ليفاجأ بسائل البيضة يتزلج داخل وخارج فمه، فقام بإخراجها سريعاً وبصقهما مشمئزاً، بينما دخل أصدقائه في نوبة من الضحك.

وحظي الفيديو بانتشار واسع على شبكة الإنترنت منذ تم نشره على حساب Liam Dineen على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل أقل من 3 أيام.

 

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