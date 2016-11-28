فرنسا: فيون يفوز بترشيح اليمين للانتخابات الرئاسية 2017

فرنسوا فيون

أشارت النتائج الجزئية للانتخابات التمهيدية لليمين والوسط الفرنسيين تقدم فرانسوا فيون أمام آلان جوبيه بفارق كبير (69.5 بالمئة). وفي كلمة له، أقر خصمه في هذه الانتخابات آلان جوبيه بالهزيمة، وهنأ جوبيه فيون بالفوز.

وبعد فوزه المفاجئ في الدورة الأولى، نال فيون (62 عاما)، صاحب المشروع الاقتصادي الليبرالي نسبة 69,5% من الأصوات في الجولة الثانية، مقابل 30,5% لمنافسه رئيس الوزراء الاسبق آلان جوبيه، وفقا لنتائج 2121 مكتب اقتراع من أصل 10228.

وأشاد فرنسوا فيون بفوزه الساحق، معتبرا أنه "قلب كل السيناريوهات المعدة سابقا".

وشكر رئيس الوزراء السابق الناخبين "الذين وجدوا في نهجه القيم الفرنسية التي يتمسكون بها، قائلا اليسار هو الفشل، واليمين المتطرف هو الإفلاس".

ويدعو فيون إلى تطبيق برنامج اقتصادي يكرس القطيعة مع الماضي، وقال في بداية عهد ساركوزي إن "فرنسا في حالة إفلاس"، ما خلق توترا شديدا في العلاقات بين الرجلين.

وهو يقترح اليوم في برنامجه إلغاء نصف مليون وظيفة في القطاع العمومي وتمديد ساعات العمل إلى 39 ساعة في الأسبوع ورفع سن التقاعد إلى 69 سنة.