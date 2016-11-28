شاهد: وستهام يزيد معاناة مانشستر يونايتد بعد التعادل معه 1-1

تواصلت معاناة مانشستر يونايتد الذي لم يحقق سوى فوز يتيم في المراحل السبع الأخيرة وفوزين في المراحل العشر وذلك بتعادله على أرضه للمرة الرابعة على التوالي ولأول مرة منذ 1990، أمام وست هام يونايتد 1-1 ليصبح فريق البرتغالي جوزيه مورينيو متخلفا بفارق 11 نقطة عن تشلسي المتصدر.

فلم تكن البداية مثالية على الاطلاق بالنسبة لرجال مورينيو إذ تلقى يونايتد ثاني أسرع هدف يسجل في الدوري على "اولدترافورد" وذلك بعد مرور دقيقة ونصف فقط عبر رأسية للسنغالي ديافرا ساخو إثر ركلة ركنية نفذها الفرنسي ديميتري باييت.

ونجح يونايتد في استعادة توازنه وزمام المبادرة وأدرك التعادل في الدقيقة 22 برأسية من نجمه السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الذي وصلته الكرة من تمريرة طولية متقنة أرسلها الفرنسي بول بوغبا إثر سلسلة من 22 تمريرة بين لاعبي مورينيو.

وأضطر يونايتد إلى اكمال اللقاء دون مورينيو للمرة الثانية منذ بداية الموسم بعدما طرده الحكم إلى المدرجات نتيجة ركله عبوة مياه اعتراضا على بطاقة صفراء في وجه بوغبا (28)، ما يعني غيابه عن مباراة الاربعاء في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الرابطة ضد وست هام بالذات وعلى "اولدترافورد" أيضا.

وحاول يونايتد جاهدا الوصول مجددا الى شباك وست هام ودخل واين روني في الشوط الثاني لكن الحارس الايرلندي دارن راندولف تعملق وحرمه من التسجيل في مرماه رغم المحاولات العديدة كما تدخل القائم الأيمن في وجه تسديدة البديل الأخر الأرميني هنريك مخيتاريان (76) ليكتفي يونايتد بنقطة مجددا وهذه المرة ضد فريق لم يحقق سوى فوزين في زياراته الـ24 الأخيرة إلى "أولدترافورد" في الدوري الممتاز.