البث الحي
منوعات

شاهد: وستهام يزيد معاناة مانشستر يونايتد بعد التعادل معه 1-1

27/11/2016

تواصلت معاناة مانشستر يونايتد الذي لم يحقق سوى فوز يتيم في المراحل السبع الأخيرة وفوزين في المراحل العشر وذلك بتعادله على أرضه للمرة الرابعة على التوالي ولأول مرة منذ 1990، أمام وست هام يونايتد 1-1 ليصبح فريق البرتغالي جوزيه مورينيو متخلفا بفارق 11 نقطة عن تشلسي المتصدر.

فلم تكن البداية مثالية على الاطلاق بالنسبة لرجال مورينيو إذ تلقى يونايتد ثاني أسرع هدف يسجل في الدوري على "اولدترافورد" وذلك بعد مرور دقيقة ونصف فقط عبر رأسية للسنغالي ديافرا ساخو إثر ركلة ركنية نفذها الفرنسي ديميتري باييت.

ونجح يونايتد في استعادة توازنه وزمام المبادرة وأدرك التعادل في الدقيقة 22 برأسية من نجمه السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الذي وصلته الكرة من تمريرة طولية متقنة أرسلها الفرنسي بول بوغبا إثر سلسلة من 22 تمريرة بين لاعبي مورينيو.

وأضطر يونايتد إلى اكمال اللقاء دون مورينيو للمرة الثانية منذ بداية الموسم بعدما طرده الحكم إلى المدرجات نتيجة ركله عبوة مياه اعتراضا على بطاقة صفراء في وجه بوغبا (28)، ما يعني غيابه عن مباراة الاربعاء في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الرابطة ضد وست هام بالذات وعلى "اولدترافورد" أيضا.

وحاول يونايتد جاهدا الوصول مجددا الى شباك وست هام ودخل واين روني في الشوط الثاني لكن الحارس الايرلندي دارن راندولف تعملق وحرمه من التسجيل في مرماه رغم المحاولات العديدة كما تدخل القائم الأيمن في وجه تسديدة البديل الأخر الأرميني هنريك مخيتاريان (76) ليكتفي يونايتد بنقطة مجددا وهذه المرة ضد فريق لم يحقق سوى فوزين في زياراته الـ24 الأخيرة إلى "أولدترافورد" في الدوري الممتاز.

 

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)