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شاهد: مهندس مصري يحكي قصصا عن طريق الرسم بالرمل

28/11/2016

بينما يميل المصطافون لبناء قلاع وقصور من الرمل على شاطئ البحر، حَوَل مهندس مصري احترف الفن يدعى مايكل روماني الرسم بالرمل إلى خشبة المسرح حيث يحكي قصصا من خلال لوحات يرسمها بالرمل أمام الجمهور ثم يمسحها.

وبحفنات رمل في قبضتيه وخيال واسع يبهر روماني الجمهور في"عروض الرمل" التي يقدمها على مسارح في أنحاء البلاد.

وبينما تتناثر حبيبات الرمل على سطح صندوق زجاجي مُصمم خصيصا لهذا الغرض يحكي روماني بسلسلة رسوم رمل متتالية قصة كاملة.

وتُثَبت كاميرا فيديو فوقه مباشرة وهو يرسم حتى يتسنى للجمهور مشاهدة أدائه وقصته وهو يحكيها بالرمل على شاشة عرض ضخمة.

وسبق لروماني أن قدم "عروض رمل" مُبهرة في عدد من المدن المصرية إضافة إلى بيروت وأمستردام.

وعادة ما تستمر عروضه لمدة ساعة تقريبا.

وجاءت معرفة روماني (28 عاما) بفن الرسم بالرمل من خلال فيديو شاهده مصادفة على الانترنت في 2008.

وعلم روماني بعد ذلك نفسه هذا الفن وقدم أول عرض له في ذات السنة خلال حفل التخرج بالثانوية العامة بالقاهرة.

ومنذ ذلك الحين قدم تشكيلة من الموضوعات المختلفة بعضها يشمل حكايات تاريخية هامة مثل المظاهرات في ميدان التحرير بالقاهرة وحتى تاريخ الحضارة.

وفيما يتعلق بمسح رسومه ليتسنى له إضافة غيرها لإتمام الحكاية أو القصة التي يرويها وما إذا كان ذلك يُحزنه قال روماني إن هذا جزء من طبيعة هذا الرسم.

وسيقيم روماني عرضه القادم للرسم بالرمل على مسرح في قطر.

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