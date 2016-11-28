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شاهد: مأدبة فواكه سنوية للاحتفال بالقرود في تايلاند

27/11/2016

أقام إقليم في تايلاند الأحد مأدبة فواكه للقرود عرفانا بجميلها بعد أن كانت سببا في جذب السائحين والمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي.

وتقام المأدبة سنويا في إقليم لوبوري الذي تعيش فيه آلاف القردة ذات الذيول الطويلة حرة طليقة في الشوارع لتتسلق الأشجار والمباني بل وأكتاف الزوار.

وقالت ليندا تارفيدا (31 عاما) من لاتفيا "أحيانا أتعرض لعضة بسيطة (من القرد) وأمس عضني أحدهم … فوجئت بذلك لكني أعتقد .. أنها طيبة وودودة لكن علينا اتباع قدر من الحذر."

ويأتي احتفال هذا العام رغم الحداد الذي تقيمه تايلاند حزنا على وفاة الملك بوميبون ادولياديج. لكن منظمي الاحتفال قالوا إنه لن يكون صاخبا احتراما لفترة الحداد الممتدة لمدة عام.

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