شاهد: لحظة إخراج كوبرا عملاقة من مياه المرحاض!

رصد مقطع مصور محاولات صائد ثعابين إخراج كوبرا سامة عملاقة من داخل حوض مرحاض في إحدى الشقق بمجمع سكني في بريتوريا بجنوب أفريقيا، بحسب موقع نيوز24، وصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأظهر الفيديو صائد الثعابين باري غرينشيلدس، وهو يحاول سحب الكوبرا القاتلة من المرحاض، لكنها كانت متشبثة بقوة في شيء ما، وتملّصت الكوبرا هاربة داخل أنابيب شبكة الصرف الصحي للمبنى، ما أثار الذعر بين السكان.

وبعد هروب الكوبرا أصبحت مهمة الرجل شاقة حيث يتوجب عليه زيارة كل شقة بالمبنى وفحص شبكة الصرف للقبض على الكوبرا، وطالب السكان بإحكام غلق أحواض المراحيض لحين الإمساك بالكوبرا الهاربة.

وبالرغم من كونه مخضرماً في التعامل مع الثعابين، إلا أن غرينشيلدس تعجب من قوة وكبر حجم تلك الكوبرا، مؤكداً أنها أكبر ثعبان رآه في حياته، وهي واحدة من أكثر الحالات غرابة بالنسبة له.

وهذه الكوبرا سامة جداً، ولدغة واحدة منها يمكن أن تسبب تورم، وفشل الجهاز التنفسي والموت في نهاية المطاف إذا لم يعالج.

وعادة يتم العثور على الكوبرا في مناطق السافانا الرطبة في شمال شرق جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وزامبيا وموزمبيق وجنوب ملاوي.