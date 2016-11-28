البث الحي
منوعات

شاهد: لحظة إخراج كوبرا عملاقة من مياه المرحاض!

28/11/2016

رصد مقطع مصور محاولات صائد ثعابين إخراج كوبرا سامة عملاقة من داخل حوض مرحاض في إحدى الشقق بمجمع سكني في بريتوريا بجنوب أفريقيا، بحسب موقع نيوز24، وصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأظهر الفيديو صائد الثعابين باري غرينشيلدس، وهو يحاول سحب الكوبرا القاتلة من المرحاض، لكنها كانت متشبثة بقوة في شيء ما، وتملّصت الكوبرا هاربة داخل أنابيب شبكة الصرف الصحي للمبنى، ما أثار الذعر بين السكان.

وبعد هروب الكوبرا أصبحت مهمة الرجل شاقة حيث يتوجب عليه زيارة كل شقة بالمبنى وفحص شبكة الصرف للقبض على الكوبرا، وطالب السكان بإحكام غلق أحواض المراحيض لحين الإمساك بالكوبرا الهاربة.

وبالرغم من كونه مخضرماً في التعامل مع الثعابين، إلا أن غرينشيلدس تعجب من قوة وكبر حجم تلك الكوبرا، مؤكداً أنها أكبر ثعبان رآه في حياته، وهي واحدة من أكثر الحالات غرابة بالنسبة له.

وهذه الكوبرا سامة جداً، ولدغة واحدة منها يمكن أن تسبب تورم، وفشل الجهاز التنفسي والموت في نهاية المطاف إذا لم يعالج.

وعادة يتم العثور على الكوبرا في مناطق السافانا الرطبة في شمال شرق جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وزامبيا وموزمبيق وجنوب ملاوي.
 
 
المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)