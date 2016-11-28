شاهد: لأول مرة "محجبة" تنافس في مسابقة جمال أمريكية!

قررت الفتاة الصومالية حليمة عدن (19 عاماً) أن تتحدى النظرة الغربية للمرأة المحجبة وتغيير المفاهيم الخاطئة حول الإسلام والمجتمع الصومالي، بمشاركتها في مسابقة ملكة جمال ولاية مينيسوتا الأمريكية، والغريب أن منظمي المسابقة وافقوا على ظهورها مرتدية الحجاب ولباس البحر الإسلامي "البوركيني"!

وبحسب قناة CBS Minnesota المحلية، فإن تلك هي المرة الأولى التي تشارك فيها متسابقة مسلمة مغطاة الجسد تماماً في تلك المسابقة، فمن المعروف أن ملكات الجمال يظهرن مرتديات زي السباحة الغربي "البيكيني".

وظهرت الفتاة بحجابها بين صور باقي المتسابقات اللاتي تنافسن في المرحلة التمهيدية يومي السبت والأحد في مدينة بورنسفيل، وستنتقل الفائزة منهن لتمثيل ولاية مينيسوتا في مسابقة جمال الولايات المتحدة الأمريكية.

وولدت حليمة "طالبة جامعية" في مخيم للاجئين وقضت طفولتها في سانت كلاود، وتفتخر دائماً بردائها وحجابها ومجتمعها الصومالي، وتأمل في تقديم مفهوم صحيح ومختلف عن جمال المرأة الحقيقي من خلال مشاركتها في المسابقة.