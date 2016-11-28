البث الحي
منوعات

شاهد: لأول مرة "محجبة" تنافس في مسابقة جمال أمريكية!

28/11/2016

قررت الفتاة الصومالية حليمة عدن (19 عاماً) أن تتحدى النظرة الغربية للمرأة المحجبة وتغيير المفاهيم الخاطئة حول الإسلام والمجتمع الصومالي، بمشاركتها في مسابقة ملكة جمال ولاية مينيسوتا الأمريكية، والغريب أن منظمي المسابقة وافقوا على ظهورها مرتدية الحجاب ولباس البحر الإسلامي "البوركيني"!

وبحسب قناة CBS Minnesota المحلية، فإن تلك هي المرة الأولى التي تشارك فيها متسابقة مسلمة مغطاة الجسد تماماً في تلك المسابقة، فمن المعروف أن ملكات الجمال يظهرن مرتديات زي السباحة الغربي "البيكيني".

وظهرت الفتاة بحجابها بين صور باقي المتسابقات اللاتي تنافسن في المرحلة التمهيدية يومي السبت والأحد في مدينة بورنسفيل، وستنتقل الفائزة منهن لتمثيل ولاية مينيسوتا في مسابقة جمال الولايات المتحدة الأمريكية.

وولدت حليمة "طالبة جامعية" في مخيم للاجئين وقضت طفولتها في سانت كلاود، وتفتخر دائماً بردائها وحجابها ومجتمعها الصومالي، وتأمل في تقديم مفهوم صحيح ومختلف عن جمال المرأة الحقيقي من خلال مشاركتها في المسابقة.

 

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)