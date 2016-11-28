شاهد: شقيق نائب مصري ينتحل صفة أخيه على الهواء

انتحل شقيق نائب مصري صفة أخيه في أحد البرامج الحوارية على قناة فضائية خاصة، لكن مداخلة لأحد الصحفيين كشفت الخدعة، ما أحدث أزمة على الهواء مباشرة.

وكان النائب راشد أبو العيون يجري اتصالا هاتفيا مع برنامج المذيع معتز الدمرداش أمس الأحد بشأن الوساطة في قبول عدد من أقارب نواب البرلمان في كلية الشرطة عندما اتصل الصحفي محسن بدر ليكشف أن من يتحدث ليس النائب راشد، وإنما شقيقه إبراهيم أبو العيون.

وقال بدر إنه يعرف النائب وشقيقه وإنه استطاع تمييز صوت إبراهيم أبو العيون، واكتشف أن من يتحدث ليس النائب كما يعتقد المذيع والجمهور.

عندها عاد المذيع معتز الدمرداش إلى اتصاله مع النائب ليستوضح الأمر منه، ليفاجأ بصوت مختلف يتحدث إليه، ويقول إنه النائب راشد أبو العيون، وإنه هو من كان يتحدث إليه منذ البداية.

وأحدث هذا ارتباكا وتوترا في الأستوديو، وعبر المذيع معتز الدمرداش عن غضبه من الموقف، قائلا: "يا جماعة مش معقول كده.. ده أنتو نواب بتمثلوا الشعب.. إزاي تعملوا الحاجات دي؟ إزاي تخلي أخوك يكلمني؟ ده انتحال صفة؟"

لكن النائب راشد أصر على أن هذا لم يحدث وأنه هو من كان يتحدث منذ البداية.