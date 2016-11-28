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شاهد: سفيرة هولندا بالسودان تسبح بنهر النيل للتوعية من الغرق

28/11/2016

عبرت سفيرة هولندا في السودان نهر النيل سباحة في إطار المبادرة الرامية للتوعية من حوادث الغرق وتحسين وضع المرأة.

وارتدت السفيرة سوزان بلانكهارت (63 عاما) لباس سباحة برتقاليا، اللون يرمز الى هولندا، وعليه شعار السفارة، ونزلت الى مياه النهر الأزرق برفقة ست نساء هولنديات وسبع نساء سودانيات.

واجتازت النسوة مئات الأمتار سباحة في المياه المضطربة على وقع هتافات التشجيع التي اطلقها جمع احتشد على ضفتي النهر لتشجيعهن.

وجرت عملية "عبور نهر النيل" بمواكبة من فريق من السباحين السودانيين الذين توزعوا على عدة زوارق.

ولدى عودتها إلى البر قالت السفيرة ضاحكة "كان أمرا رائعا، مذهلا، أوصي الجميع أن أتوا للسباحة في النيل".

وكانت بلانكهارت اطلقت مبادرة للتوعية من مخاطر حوادث الغرق في النيل وتحسين وضع المرأة في السودان، وقد اشترطت لتحقيق ذلك ان يتخطى عدد معجبي صفحة سفارتها على فيسبوك العشرة آلاف وهو رهان فازت به اذ إن عدد معجبي الصفحة لا ينفك يتزايد وقد ناهز حوالى 14 الفا.

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