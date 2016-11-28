شاهد: سانشيز يسجل ثنائية في فوز أرسنال 3-1 على بورنموث

أحرز أليكسيس سانشيز هدفين وثيو والكوت هدفا في فوز فريقهما أرسنال 3-1 على ضيفه الشجاع بورنموث ليبقى الفريق اللندني قريبا من أندية المقدمة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وبدأ بورنموث المباراة بشكل سيئ بعدما حصل اثنان من لاعبيه على انذارين في غضون سبع دقائق واهتزت شباكه بعد 12 دقيقة عندما مرر ستيف كوك مدافع بورنموث بالخطأ إلى سانشيز بدلا من حارسه ليمنح أرسنال هدفا سهلا.

ورغم هيمنة أرسنال إلا انها انتهت سريعا عبر هدف التعادل لكالوم ويلسون من ركلة جزاء إثر عرقلته داخل المنطقة بواسطة ناتشو مونريال ليسجل أول هدف لبورنموث في شباك أرسنال على الاطلاق.

واستعاد أرسنال هيمنته في الشوط الثاني عندما عوض مونريال خطأه وأعاد تمريرة سانشيز العرضية إلى والكوت الذي وضع الكرة في الشباك من ضربة رأس ليحرز هدفه السادس في الدوري هذا الموسم.

وأكمل سانشيز الثلاثية بتسديدة هائلة من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع.