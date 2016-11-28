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شاهد: دومينوز بيتزا تدرب الأيائل على توصيل الطلبات باليابان

28/11/2016

بدأت شركة دومينوز، المختصة في صناعة البيتزا، في اليابان تدريب عدد من الأيائل على توصيل الطلبات بهدف الاستفادة من قدرة هذه الحيوانات على السير على الثلج والجو شديد البرودة.

وأظهرت لقطات بثتها الشركة عمالا يقومون بتدريب أحد الأيائل على طرق مختلفة لنقل البيتزا، مثل جر حقيبة التوصيل، أو حملها على ظهره، بينما يتساقط الثلج في جزيرة هوكايدو شديدة البرودة أقصى شمال اليابان، حيث تصل فيها درجات الحرارة في هذا الوقت من العام إلى درجة التجمد.

ويُعرف عن الأيائل قوتها البدنية، وقدرتها على تحمل درجات الحرارة المنخفضة، لكن الشركة قالت إنها حريصة على سلامة الحيوانات أيضا، من خلال خفض الوزن الذي تقوم الحيوانات بتوصيله قدر الإمكان.

وقال أحد المدربين: "إنها تجري بسرعة مناسبة؛ حيث يمكنها أن تسير بسرعة تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة. وهي تتسم بسرعتها في الثلج".

وسيكون الحيوان مزودا بجهاز تحديد المواقع "جي بي إس" كي يتمكن العميل من تتبع موقع الحيوان خلال الرحلة، على الهاتف المحمول.

وقال مدرب آخر في دومينوز إن الشركة ستقوم بتحميل نفس جهاز التتبع المستخدم في الدراجات النارية المستخدمة في التوصيل، بحيث يتمكن العميل من معرفة مدى اقتراب الأيل من منازلهم.

لكن الشركة قالت إنها لم تقرر بعد استخدام الأيائل، وإنها تقوم بتدريبها لاتخاذ القرار في هذا الشأن.

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