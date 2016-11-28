شاهد: حلاّق يقص شعر زبائنه بالمطرقة والساطور!

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لحلاق في مدينة فاس المغربية وهو يحلق شعر رأس أحد زبائنه بشكل غريب مستخدماً مطرقة وساطور!

وتناقلت صحف إلكترونية مغربية الفيديو الذي يظهر حلاقاً متحدثاً باللهجة المغربية المعروفة وهو يقص شعر أحد الزبائن ليس بماكينة الحلاقة الكهربائية ولا المقص والمشط كما هو معتاد بل استخدم ساطوراً متوسط الحجم ومطرقة حقيقيين.

ويظهر الحلاق وهو يضبط الساطور باتجاه معين فوق رأس الزبون ثم يضرب بالمطرقة فتتطاير الخصلات بشكل متقن وبشكل احترافي، وأرجع الحلاق سر مهارته إلى خبرته الطويلة في ممارسة المهنة بتلك الطريقة، معقباً "أستطيع أن أفعل ما هو أكثر من ذلك".

الغريب أن الزبون لم يبد أية ردة فعل تنم عن خوف أو استياء أو رفض، فعلى ما يبدو أن زبائن هذا الحلاق معتادون على ذلك بل ويروق لهم الحال، ويعتقد أن الفيديو تم تصويره في مدينة فاس المغربية ولم يتسن للجزيرة مباشر التأكد من ذلك.