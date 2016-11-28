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شاهد: جنوى يسحق يوفنتوس بثلاثة أهداف في نصف ساعة

27/11/2016

سجل جنوى ثلاثة أهداف في نصف ساعة ليفوز 3-1 على يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم الأحد.

وأحرز جيوفاني سيميوني (21 عاما) ونجل دييجو مدرب أتليتيكو مدريد الأسباني هدفين في أول 15 دقيقة قبل أن يحرز اليكس ساندرو الهدف الثالث عن طريق الخطأ بمرماه.

وسجل ميراليم بيانيتش هدف يوفنتوس الوحيد من كرة ثابتة في الدقيقة 82 .

وهذه المرة الأولى منذ أكتوبر تشرين الأول 2005 التي يمنى بها مرمى يوفنتوس بثلاثة أهداف في الشوط الأول في مباراة بالدوري.

وبعد الهزيمة الثالثة في الدوري هذا الموسم يظل يوفنتوس في الصدارة ولكن الفارق مع ميلانو أقرب منافسيه تقلص إلى أربع نقاط.

وفاز ميلانو 4-1 على إمبولي أمس السبت. 

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