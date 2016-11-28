شاهد: اللاجئون بالأردن يشترون احتياجاتهم ببصمة العين

سوريون وسوريات من سكان مخيم الزعتري للاجئين في الأردن أصبحوا حاليا يدفعون مقابل السلع التي يشترونها من متجر في المخيم بمجرد "نظرة عين" تأخذ بصمة عين المشتري عبر ماسح ضوئي ملحق بجهاز عند الشخص المسؤول عن تلقي مقابل المشتريات في المتجر.

جاء ذلك نتيجة لتطبيق تقنية مبتكرة قدمها برنامج الأغذية العالمي لتحل محل نظام الدفع مقابل السلع باستخدام البطاقات التقليدية أو نظام قسائم الشراء.

وبمجرد مسح حدقة عين المشتري يتأكد النظام من هوية اللاجئ من خلال قاعدة بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ويفحص الحساب المرتبط بميزانيته ثم يُقر عملية الشراء.

وكل ذلك لا يستغرق سوى بضع ثوان.

وعلى الرغم من ذلك يختلف اللاجئون بشأن تقبل النظام الجديد.

فمنهم من يقبله على مضض ومنهم من يرى إيجابياته أكثر من سلبياته.

ويقول برنامج الغذاء العالمي إنه يقدم الدعم لأكثر من نصف مليون لاجئ سوري يقيمون في الأردن من خلال الشراء بتقنية بصمة العين وبرنامج قسائم شراء الإكترونية.

ويؤوي مخيم الزعتري للاجئين في الأردن زهاء 85 ألف لاجئ سوري.

وفر زهاء خمسة ملايين سوري من بلادهم إلى الخارج بينما نزح في داخل سوريا نحو 6ملايين و500 ألف شخص آخرين منذ تفجر الصراع السوري قبل أكثر من خمس سنوات.