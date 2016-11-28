شاهد: الشرطة الأمريكية تقتل مشتبها به في هجوم بجامعة أوهايو

أفادت تقارير إخبارية أمريكية أن الشرطة قتلت مشتبها به في هجوم على الحرم الجامعي في جامعة ولاية أوهايو.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الإخبارية عن مسؤول أمني قوله إنه تم رفع حالة التأهب الأمني التي فرضتها سلطات إنفاذ القانون في محيط الجامعة بعد احتواء التهديد.

وذكرت السلطات الأمريكية أنه جرى نقل 10 أشخاص إلى المستشفيات للعلاج، بينهم شخص في حالة حرجة.

وذكرت "سي إن إن" أن الهجوم كان في الأغلب باستخدام سكين، استناداً إلى تصريحات شهود العيان للشرطة.

ونقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن الطلقات النارية التي سُمع دويّها يحتمل أنها أُطلقت من عناصر الشرطة أثناء محاولتهم إيقاف المهاجم. ولم تتحدد دوافع الهجوم حتى الآن.