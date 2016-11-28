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حارس متحف في ألمانيا يعثر بالصدفة على مومياء فرعونية

28/11/2016

مومياء صقر فرعونية-أرشيف

عثر حارس أحد المتاحف في مدينة آخن الألمانية بالصدفة على مومياء طائر مصرية تعود إلى آلاف السنين في قبو المتحف.

ووجد الحارس المومياء داخل صندوق خشبي قام بجلبه من قبو المتحف لاستخدامه في أحد المعارض.

وقالت المتحدثة باسم مدينة آخن يوتا جوريك اليوم الاثنين: "مومياء الصقر الصغير ربما تم وضعها داخل الصندوق خلال الحرب العالمية الثانية أو عقب الحرب بفترة قصيرة. لكننا لا نعرف من قام بذلك".

وعندما كان يجمع حارس المتحف مقتنيات من القبو لعرضها في معرض آثار فريدة من القرن التاسع عشر، عثر على الطائر المحنط الذي يرجع إلى العصر المتأخر الفرعوني.

وسيجرى عرض مومياء الطائر في معرض "عجائب ومدهشات" بمدينة آخن اعتبارا من السابع من كانون أول/ديسمبر المقبل بجانب حيتان وتماسيح محنطة وكرات صينية جالبة للحظ ومقتنيات أثرية أخرى.

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