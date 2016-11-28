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بالفيديو: لوحة شطرنج ذكية.. تتحرك أحجارها ذاتيا

28/11/2016

ابتكر مصممون تطبيقا ذكيا جديدا يسمح لمستخدميه بلعب الشطرنج عن بعد من خلال لوحة ذكية.

حيث أصبحت لعبة الشطرنج الآن متاحة للاعبين بنظام يسمح للعب ضد آلة الذكاء الاصطناعي أو أي إنسان آخر موجود في مكان ما من العالم عن طريق ذلك التطبيق.

ويسمى التصميم الجديد "Square Off"، وتٌشغل اللعبة عن طريق نظام الذكاء الاصطناعي الذي يدير اثنتين من الأذرع من خلال رأس مغناطيسي يتواجد تحت لوحة الشطرنج وهو الذي يحرك القطع.

وقال Aatur Mehta، المؤسس المشارك لتقنيات InfiVention: "لقد وضعنا العديد من النماذج الأولية حتى وصلنا إلى لوحة الشطرنج المذهلة التي تتحرك قطعها من دون أن يتصادم بعضها ببعض".

ويمكن للاعبين ربط هواتفهم الذكية بلوحة الشطرنج باستخدام التطبيق، وتحريك قطع الشطرنج بحيث يشاهد اللاعب الآخر تحرك القطع بطريقة سحرية إلى المكان المحدد.

وفي حال فوز أحد اللاعبين بحجر شطرنج للاعب الخصم، سوف تتحرك القطعة إلى جانب لوحة الشطرنج المحايد بحيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة لعبة الشطرنج الكلاسيكية.

وتضم لوحة الشطرنج وضع البث المباشر الذي يمكّنك من الاطلاع على أي مباراة في جميع أنحاء العالم، وكذلك تسجيلها.

وزُودت لعبة Square Off ببطارية قدرتها 2200 ميلي أمبير/ساعة ويمكنها أن تشغل 400 حركة آلية، أو 50 لعبة قبل إعادة شحنها، وهي مصممة لنظامي iOS وأندرويد.

 

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