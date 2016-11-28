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الشرطة الألمانية تعثر على عجوز متوفاة في شقتها منذ عام

28/11/2016

الشرطة الألمانية تعثر على عجوز متوفية في شقتها منذ عام- أرشيف

عثرت الشرطة الألمانية ورجال الإطفاء في مدينة كولونيا على جثة سيدة عجوز في شقتها ربما تكون متوفاة منذ ما يزيد على العام .

وذكر متحدث باسم الشرطة اليوم الاثنين أن شاهدة تقدمت بالإدلاء بشهادتها وقالت إنها لم تر السيدة العجوز 84/ عاما/ منذ أكثر من عام.

وقال المتحدث: "لقد دخلنا الشقة عبر الشرفة بمساعدة رجال الإطفاء"، وأوضح أنه تم اكتشاف جثة السيدة في حجرة المعيشة.

وذكرت التقارير أن السيدة توفيت قبل عام تقريبا وفاة طبيعية، إلا أنه بسبب الوضع الحالي للجثة، لم يكن ممكنا في البداية تحديد هوية السيدة بشكل مباشر.

ولكن تتوقع الشرطة -باحتمالية كبيرة- أنها هي السيدة القاطنة بالشقة في الأساس.

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