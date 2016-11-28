الحكومة الكويتية تقدم استقالتها رسمياً لأمير البلاد

رئيس الوزراء الكويتي-الشيخ جابر المبارك (الجزيرة)

قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، قدم استقالة الحكومة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وذلك بعد إجراء الانتخابات البرلمانية السبت الماضي.

ونقلت الوكالة نص الاستقالة التي جاء فيها "ولما كانت الانتخابات العامة للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة الموقر والتي أجريت بكل شفافية ونزاهة قد أعلنت نتائجها الكاملة الرسمية ،لذلك وطبقا لحكم المادة 57 من الدستور فاني أتشرف بأن أرفع لسموكم استقالة الوزارة".

وذكرت "كونا" أن هذا إجراء دستوري يتم عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الكويتية.

وكان رئيس الوزراء أكد في مستهل جلسة لمجلس الوزراء صباح اليوم أن الكويت شهدت أول أمس السبت عرساً ديمقراطياً يؤكد التلاحم والتآزر بين أبنائها جميعاً وقيادتهم السياسية بقيادة أمير البلاد.

وأضاف أن الكويتيين أثبتوا للعالم بما أظهرته الانتخابات وما اتسمت به من تنافس ورقي أن الممارسة الديمقراطية في المجتمع الكويتي متجذرة في أرجائه وامتداد طبيعي لتراثنا التقليدي في الشورى وتأكيد على وحدة الشعب وما يتمتع به المجتمع من أمن واستقرار.

وأشار إلى أن الانتخابات أفرزت من يمثلون الكويت في الفصل التشريعي الـ15 والذين سيتحملون عبء المشاركة في البناء والتنمية لتحقيق التطلعات والأماني لأبناء الوطن الأوفياء في المرحلة المقبلة.