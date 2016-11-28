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إيني تهدف لخفض حصتها في حقل ظُهر المصري للغاز إلى 50%

28/11/2016

إيني تهدف لخفض حصتها في حقل ظُهر المصري للغاز إلى 50%

قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية اليوم الاثنين إن شركة الطاقة تخطط لخفض حصتها في حقل ظُهر العملاق للغاز قبالة سواحل مصر إلى 50 في المئة.

وكانت إيني التي تملك الامتياز بأكمله بما فيه حقل ظُهر اتفقت بالفعل على بيع حصة قدرها عشرة في المئة إلى بي.بي مقابل 375 مليون دولار الأسبوع الماضي. وبالإضافة إلى ذلك ستدفع بي.بي لإيني نحو 150 مليون دولار تعويضا عن نفقات سابقة.

وقال ديسكالزي للصحفيين على هامش مناسبة في ميلانو حينما سئل عما إذا كانت إيني تخطط لمزيد من الخفض في حصتها "نعتقد أن بإمكاننا تشغيل الحقل بحصة نسبتها 50 بالمئة، وهذا هدفي."

وأضاف "ربما يتم ذلك بسرعة نوعا ما.. وقد يعني ذلك في عملنا أيضا شهورا قليلة."

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