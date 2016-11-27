نيمار ينجو من حادث سير قبل مواجهة سوسيداد

ذكرت وسائل اعلام اسبانية اليوم أن نيمار لاعب برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم تعرض لحادث تصادم بسيارته ولكنه لم يصب بسوء.

وأوضحت صحيفة ماركا عبر موقعها على الانترنت أن اللاعب البرازيلي تعرض للحادث صباح اليوم خلال توجهه إلى معسكر الفريق قبل السفر إلى سان سيباستيان استعدادا لمواجهة ريال سوسيداد في وقت لاحق اليوم.

وكشفت لقطات مصورة للحادث عبر موقع الصحيفة على الانترنت تعرض السيارة وهي من طراز فيراري سبايدر لأضرار طفيفة لكنها أكدت أن اللاعب لم يصب بسوء.

وذكرت التقارير أن نيمار فقد السيطرة على السيارة بفعل الامطار التي سقطت ليلا.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب توجه مع بعثة الفريق إلى سان سيباستيان ولا يوجد ما يمنعه من المشاركة أمام سوسيداد.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بفارق سبع نقاط خلف ريال مدريد المتصدر ونقطة وحيدة أمام اشبيلية الذي فاز بالأمس 2-1 على بلنسية.

ويسعى حامل اللقب لتغيير حظه خارج ملعبه أمام سوسيداد إذ أنه خسر اخر أربع مباريات له في الدوري على ملعب سوسيداد من بينها مرتان تحت قيادة لويس إنريكي والفوز الأخير كان في 2007 بقيادة فرانك ريكارد بينما غاب سوسيداد عن دوري الأضواء بين عامي 2007 و2010.