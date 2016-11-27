البث الحي
منوعات

نيمار ينجو من حادث سير قبل مواجهة سوسيداد

27/11/2016

ذكرت وسائل اعلام اسبانية اليوم أن نيمار لاعب برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم تعرض لحادث تصادم بسيارته ولكنه لم يصب بسوء.

وأوضحت صحيفة ماركا عبر موقعها على الانترنت أن اللاعب البرازيلي تعرض للحادث صباح اليوم خلال توجهه إلى معسكر الفريق قبل السفر إلى سان سيباستيان استعدادا لمواجهة ريال سوسيداد في وقت لاحق اليوم.

وكشفت لقطات مصورة للحادث عبر موقع الصحيفة على الانترنت تعرض السيارة وهي من طراز فيراري سبايدر لأضرار طفيفة لكنها أكدت أن اللاعب لم يصب بسوء.

وذكرت التقارير أن نيمار فقد السيطرة على السيارة بفعل الامطار التي سقطت ليلا.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب توجه مع بعثة الفريق إلى سان سيباستيان ولا يوجد ما يمنعه من المشاركة أمام سوسيداد.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بفارق سبع نقاط خلف ريال مدريد المتصدر ونقطة وحيدة أمام اشبيلية الذي فاز بالأمس 2-1 على بلنسية.

ويسعى حامل اللقب لتغيير حظه خارج ملعبه أمام سوسيداد إذ أنه خسر اخر أربع مباريات له في الدوري على ملعب سوسيداد من بينها مرتان تحت قيادة لويس إنريكي والفوز الأخير كان في 2007 بقيادة فرانك ريكارد بينما غاب سوسيداد عن دوري الأضواء بين عامي 2007 و2010.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)