كاليفورنيا: 3 مراكز إسلامية تتلقى رسائل تحذير وكراهية

تلقت 3 مساجد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية رسائل كراهية أرسلت من مجهول، وقال زعيم للجالية المسلمة في الولاية، إن الرسائل تحمل تحذيراً من أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب "سيطهر" الولايات المتحدة من المسلمين، ما أثار مخاوف بين المصلين.

وقال حسام عيلوش المدير التنفيذي لمكتب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في لوس أنجليس يوم السبت إن الرسائل متطابقة وأظهرت الأختام البريدية أنها مرسلة من سانتا كلاريتا الواقعة إلى الشمال مباشرة من لوس أنجليس.

وأضاف عيلوش أن المجلس يفكر في أن يطلب من مكتب التحقيقات الاتحادي التحقيق في هذه الرسائل التي يعتقد أنها أُرسلت إلى مساجد أخرى بالإضافة إلى المساجد الثلاثة التي تلقت هذه الرسائل الأسبوع الماضي.

وحذرت جماعات للحقوق المدنية من وقوع هجمات تستهدف الأقليات بما في ذلك المسلمين منذ فوز ترمب في انتخابات الرئاسة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني .

وقال عيلوش إن الرسائل أُرسلت الأسبوع الماضي إلى المركزين الإسلاميين في لونغ بيتش وكليرمونت في جنوب كاليفورنيا، وإلى مركز إيفرغرين الإسلامي في مدينة سان هوزيه بشمال كاليفورنيا .

ووقع على هذه الرسائل مجهول باسم "أمريكيون من أجل طريقة أفضل" وتقول إن ترمب سيطهر أمريكا ويجعلها تتألق مرة أخرى وسيقوم بإبادة جماعية للمسلمين، ومن الحكمة بالنسبة لكم أيها المسلمون أن تحزموا حقائبكم وتغادروا دودغ."

وقال عيلوش إنه نصح المساجد الثلاثة بالعمل مع إدارات الشرطة المحلية في مناطقهم للتحقيق في هذه الرسائل بوصفها جرائم كراهية.

وقالت إدارة الشرطة في سان هوزيه في بيان إنها في أعقاب بلاغ بشأن الرسالة أرسلت رجال شرطة إلى مركز إيفرغرين الإسلامي يوم الخميس وإن وحدة تتعامل مع تحقيقات جرائم الكراهية ستباشر التحقيق.