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فيديو: 4 ملايين مشاهدة لعرائس أطفال مصنوعة من بقايا الملابس

27/11/2016

حصد مقطع مصور لكيفية صناعة لعب أطفال مذهلة بأبسط طرق من بقايا الملابس واللعب القديمة، نحو 4 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة من نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت صفحة 5-Minute Crafts على فيسبوك، المقطع الذي يظهر سيدة تقوم بصناعة "أباجورة" مذهلة من بقايا لعب أطفالها التالفة القديمة فقامت بتجميعها ولصقها في شكل فني راقٍ لتخرج في النهاية بتحفة راقية تنير غرف النوم.

وبألوان مختلفة بصمت أسرة مكونة من أبوين وطفلين كفوفها على لوحة بيضاء لتزين حائط منزلهم في شكل معادلة بسيطة (بابا+ماما= إيفا ورون) توضح ثمرة زواج الأب والأم التي نتج عنها طفل وطفلة رائعين.

وباستخدام جورب صغير وحبوب الأرز، استطاعت السيدة أيضاً صنع اثنتين من عرائس الأطفال المبهجة بأبسط طريقة ممكنة، وحصد الفيديو نحو 4 ملايين مشاهدة بالإضافة إلى أكثر من 40 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

 

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