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شاهد: وليمة للقرود في تايلاند!

27/11/2016

أقامت مقاطعة تايلاندية مشهورة بانتشار القرود بها وليمة من الفاكهة اليوم الأحد تعبيرا عن شكرها للقرود التي تساهم في جلب السياح للمقاطعة.

واعتادت مقاطعة لوبوري، التي تعرف أيضا بمقاطعة القرود، تنظيم هذه الفعالية سنويا، للآلاف من القرود طويلة الذيل التي تعيش بها، والتي تعرف باسم قرود "المكاك".

ونُظمت مأدبة هذا العام رغم حالة الحداد التي تعيشها تايلاند عقب وفاة الملك بوميبول أدولياديج في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وقال منظمو المأدبة إنهم خففوا مظاهر الاحتفال هذا العام احتراما لذكرى الملك الراحل.

وقال المسؤول عن تنظيم الفعالية يونغيوث كيتواتانانوسونت إن هذا هو العام الـ28 الذي تنظم فيه المقاطعة هذه المأدبة".

وأضاف: "هناك عدد أكبر من القرود هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ولهذا فقد نقلنا الفاكهة على ثلاث شاحنات".

واجتذبت الوليمة العديد من السائحين ووسائل الإعلام.

ويوجب بمدينة لوبوري وحدها نحو 3 آلاف قرد، بينما يوجد نحو 7 آلاف قرد آخر في أنحاء المقاطعة.

وتعتاد القرود في المقاطعة التجوال في الأنحاء وتسلق المباني وملاعبة الزائرين. وأغلب هذه القرود غير مؤذية، لكن بعضها يمكن أن يعض.

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