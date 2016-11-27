شاهد: نجا من حادث سير فاصطدم بعمود

بعد نجاته بأعجوبة من حادث سير، اصطدم سائق دراجة نارية برازيلي "سيء الحظ" بعمود إنارة، فسقط على رأسه في ضربة قوية طرحته أرضاً، وفقاً لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ورصدت كاميرات مراقبة بأحد الشوارع في مدينة فورتيم بولاية سيارا شرق البرازيل، الحادث الغريب حيث ظهر السائق دانيال جوفينتينو روماو (21 عاماً) وهو يقود دراجته بسرعة عالية فاصطدم بسيارة كانت تحوّل مسارها على الطريق.

ولحسن حظه نجا دانيال من الحادث حيث قفز من فوق الدراجة، بينما اصطدمت دراجته بعمود إنارة على رصيف صغير وسط الطريق، وبمجرد أن وقف الشاب على قدميه حتى سقط عمود الإنارة على رأسه وساقيه في ضربة قوية طرحته أرضاً.

وقال دانيال وهو عضو في المجلس المحلي للمدينة، إنه قفز من فوق الدراجة حينما وجدها في طريقها للاصطدام بعمود الإنارة لكن حظه الشيء جعل العمود يضربه فوق رأسه وساقيه، وأصيب بجروح بالغة في عظامه وتم نقله إلى المستشفى.

وتمكن الجراحون من إنقاذه، وهو يتعافى حالياً في المستشفى، ولازالت الشرطة تبحث عن سائق السيارة الذي غادر المكان دون تقديم مساعدة لدانيال وهو مصاب وملقى على الأرض.

وقال دانيال إن الرجل خرج من السيارة لكنه اكتفى بالنظر في وجهي ثم غادر، وتابع: "أنا أعلم أنه لا يريد أن يؤذيني، ولكن آمل أن تدفع عن الأضرار التي لحقت بي وبدراجتي النارية".