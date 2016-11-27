شاهد: مغامر يخاطر بحياته بالقفز أمام قطار سريع

خاطر مغامر روسي بحياته بالقفز أمام قطار سريع بإحدى محطات مترو الأنفاق في موسكو، وفقاً لما نشرته مجلة "ستار سنترال".

وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة Zacepper Krotovich على يوتيوب، الشاب المتهور وهو يحكم رباط حذائه على أحد أرصفة المترو ثم يغطي فمه وأنفه بكمامة قبل أن يقفز قفزة جنونية منقلباً رأساً على عقب من أمام القطار المتحرك.

وقبل أن يصدمه القطار بعدة ثوان كان الشاب قد سقط على الرصيف المقابل، في لقطات مرعبة تحبس الأنفاس، ثم توجه الشاب نحو باب القطار وكأن شيئاً لم يكن، وحقق المقطع انتشاراً كبيرا على شبكة الإنترنت.