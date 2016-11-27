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شاهد: مغامرو الصحراء بمصر يستمتعون بالزلاجة المائية بالفيوم

27/11/2016

حصلت الرحلات الصحراوية في الفيوم بمصر على دفعة من خلال زلاجة مائية تأخذ الباحثين عن الإثارة من تسلق الكثبان الرملية إلى الانزلاق في الماء في بضع ثوان.

وهذه الزلاجة واحدة من عدد من الأنشطة التي تقوم بها شركة  "ديزرت أدفنشرز" وهي شركة تتولى تنظيم رحلات السياحة الصحراوية.

وتجتذب الرحلات الصحراوية مجموعة كبيرة ومتنوعة من الناس.

وفكرة زلاجة المياه لا تزال جديدة وتجتذب ما بين 20 و30 شخصا في الأسبوع.

وتتراوح أسعار الرحلات التي تنظمها شركة "ديزرت أدفنشرز" بين 200 و500 جنيه مصري (من 11 إلى 28 دولار أمريكي) بحسب الأنشطة التي تتضمنها الرحلات.

ويأمل المنظمون في أن تساعد في تعزيز صناعة السياحة المصرية التي تواجه صعوبات بسبب عدم الاستقرار إثر انتفاضة في عام 2011 أبعدت السياح عن البلاد.

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