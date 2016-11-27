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شاهد: لحظة وصول الرئيس اليمني هادي لعدن لأول مرة منذ عام

27/11/2016

وصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي السبت إلى مدينة عدن في زيارة هي الأولى له منذ عام والثانية له بعد تحرير المدينة الساحلية الواقعة جنوب البلاد من مليشيا الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في يوليو/ تموز 2015.

ووصل هادي إلى عدن يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين في زيارة تستمر عدة أيام، حسبما أفاد مسؤولون.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن الرئيس هادي وصل إلى عدن "للوقوف على أوضاع المدينة واحتياجات أبنائها على مختلف المستويات الخدمية والمعيشية والأمنية. كما سيعمل على تذليل وحل الكثير من القضايا العاجلة والملحة لمصلحة المواطن وخدمة المجتمع".

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