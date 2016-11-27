شاهد: لحظة وصول الرئيس اليمني هادي لعدن لأول مرة منذ عام

وصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي السبت إلى مدينة عدن في زيارة هي الأولى له منذ عام والثانية له بعد تحرير المدينة الساحلية الواقعة جنوب البلاد من مليشيا الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في يوليو/ تموز 2015.

ووصل هادي إلى عدن يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين في زيارة تستمر عدة أيام، حسبما أفاد مسؤولون.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن الرئيس هادي وصل إلى عدن "للوقوف على أوضاع المدينة واحتياجات أبنائها على مختلف المستويات الخدمية والمعيشية والأمنية. كما سيعمل على تذليل وحل الكثير من القضايا العاجلة والملحة لمصلحة المواطن وخدمة المجتمع".