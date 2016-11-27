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شاهد: كوبيون أمريكيون يحتفلون بوفاة كاسترو

27/11/2016

احتفل العشرات من الأمريكيين ذوي الأصول الكوبية بوفاة الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو في شوارع حي ليتل هافانا (هافانا الصغيرة) بمدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

ويشعر الكثير من الكوبيين الأمريكيين بالكراهية حيال كاسترو، الذي يمثل بالنسبة لهم رمزا للقمع الذي عاشته كوبا بلدهم الأصلي طوال عقود.

وعبر العديد من الكوبيين عن فرحتهم وشعورهم بالحرية بعد وفاة كاسترو.

وقال المغن الكوبي ويلي تشيرينو إن وفاة كاسترو تمثل فرصة لبدء عهد جديد في كوبا.

وأضاف خلال وجوده بين المحتفلين إن الشعب الكوبي "يأمل في التغيير.. وهذه هي اللحظة التي ينظر فيها كثيرون إلى المستقبل أملا في انتقال مرغوب".

وتوفي فيدل كاسترو، أبو الثورة الكوبية، مساء الجمعة في هافانا عن تسعين عاما، كما أعلن شقيقه راؤول الذي خلفه في السلطة عام 2006.

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