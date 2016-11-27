شاهد: ريال مدريد ينجو من فخ خيخون بفضل هدفي رونالدو

واصل كريستيانو رونالدو تألقه وسجل هدفين في فوز ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم 2-1 على ضيفه المتعثر سبورتنغ خيخون الذي أهدر فرصة التعادل بإضاعة ركلة جزاء في الشوط الثاني.

ووضع هداف البرتغال فريقه في المقدمة من ركلة جزاء بعد خمس دقائق من البداية وضاعف النتيجة في الدقيقة 18 بضربة رأس ليحرز هدفه الثامن في أربع مباريات متتالية بالدوري ويتصدر قائمة هدافي الدوري بعشرة أهداف.

ورغم الهدفين المبكرين عانى ريال للهيمنة على المباراة التي أقيمت في أجواء ممطرة على ملعب سانتياغو برنابيو وقلص كارلوس كارمونا الفارق للضيوف قبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق.

وسنحت لخيخون فرصة ذهبية للتعادل في الدقيقة 78 بعدما قام ناتشو بدفع فيكتور رودريغيز داخل منطقة الجزاء لكن دوي تشوب سدد الكرة أعلى المرمى ليمنح ريال مدريد المحظوظ فوزه السادس على التوالي في الدوري.

ويتصدر ريال مدريد المسابقة برصيد 33 نقطة بفارق سبع نقاط عن برشلونة حامل اللقب الذي سيلعب على أرض ريال سوسيداد غدا.