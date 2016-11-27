شاهد: رد فعل غريب لطفلة بريطانية على توبيخ أمها لها

أصدرت طفلة بريطانية رد فعل غريب، ودخلت في نوبة غضب تفوق عمرها الصغير بكثير، بعد أن وبختها والدتها لقيامها بالرسم على جدران المنزل.

وبحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية، حاولت الطفلة سانتا إلقاء اللوم على شقيقها بوني وكأنه هو من قام بهذا السلوك السيء، وحينما عنفتها والدتها وهددتها، ظهرت عليها نوبة غضب لا تليق إلا بفتاة مراهقة وليس بطفلة في مثل هذا العمر الصغير جداً.

واتجهت الطفلة التي أتقنت رد الفعل الغضب، نحو باب غرفتها متجاهلة طلب والدتها في العودة إليها ومواصلة الحديث، لكن الطفلة استدارت بعيداً عن الكاميرا ودفعت الباب وراءها وأغلقته في وجه الكاميرا بقوة.

ولم تتمالك الأم نفسها فانفجرت في نوبة من الضحك، من طريقة الأداء ورد الفعل الطفولي لابنتها والذي حظي بانتشار واسع على شبكة الإنترنت.