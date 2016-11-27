البث الحي
منوعات

شاهد: ردة فعل طفل "أصم" يسمع لأول مرة

27/11/2016

تمكن الطفل الهندي إبراهيم البالغ من العمر عامين، من سماع الأصوات لأول مرة بعد نجاح عملية زراعة قوقعة لأذنه، ليبدأ رحلته الحقيقية في الحياة بشكل طبيعي، بحسب وصف صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأظهر مقطع مصور الطفل تبدو عليه علامات الدهشة حين سمع صوت الدف لأول مرة واستجاب على الفور للصوت واندفع بشكل مفاجئ لالتقاط الدف من يد الممرضة، واستجاب لكافة الأصوات من حولة كصوت الطبل وصوت أمه وهي تصيح فرحاً، لكنه لم ينتبه لنداءات والديه عليه باسمه ربما لأنه لم يسمعه من قبل.

واستقبل والدا الطفل إبراهيم اللحظة الحميمية بمزيد من البهجة، وقال الوالد راشد علي خان إنه اكتشف أن طفله أصم حينما بلغ من العمر عاماً وكان يصعب عليه الاستجابة للأصوات، ما أصاب الوالد بالصدمة بينما تماسكت الزوجة التي وصفها بأنها أقوى فرد في العائلة لاسيما مع قطع شوط طويل في مشوار علاج الطفل.

وقال كاسزوما، طبيب السمعيات في عيادة hearLIFE في مدينة دبي الطبية، إن كل طفل يمكن أن يتفاعل بشكل مختلف عندما يسمع الصوت لأول مرة ما يسمى بالمحفزات الغريبة.

وأضاف أن ردود فعل الأطفال تتباين عند سماع الصوت لأول مرة فمنهم من يبكي ومنهم من يضحك ومنهم من يكتفي بالابتسامة، وقال إن ردة فعل إبراهيم كانت إيجابية للغاية لكنه بحاجة لمزيد من العلاج ليتحسن تدريجياً في السمع والكلام أيضاً، واصفاً ذلك اليوم بأنه بداية حقيقية لرحلته مع الحياة.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)