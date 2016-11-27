شاهد: ردة فعل طفل "أصم" يسمع لأول مرة

تمكن الطفل الهندي إبراهيم البالغ من العمر عامين، من سماع الأصوات لأول مرة بعد نجاح عملية زراعة قوقعة لأذنه، ليبدأ رحلته الحقيقية في الحياة بشكل طبيعي، بحسب وصف صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأظهر مقطع مصور الطفل تبدو عليه علامات الدهشة حين سمع صوت الدف لأول مرة واستجاب على الفور للصوت واندفع بشكل مفاجئ لالتقاط الدف من يد الممرضة، واستجاب لكافة الأصوات من حولة كصوت الطبل وصوت أمه وهي تصيح فرحاً، لكنه لم ينتبه لنداءات والديه عليه باسمه ربما لأنه لم يسمعه من قبل.

واستقبل والدا الطفل إبراهيم اللحظة الحميمية بمزيد من البهجة، وقال الوالد راشد علي خان إنه اكتشف أن طفله أصم حينما بلغ من العمر عاماً وكان يصعب عليه الاستجابة للأصوات، ما أصاب الوالد بالصدمة بينما تماسكت الزوجة التي وصفها بأنها أقوى فرد في العائلة لاسيما مع قطع شوط طويل في مشوار علاج الطفل.

وقال كاسزوما، طبيب السمعيات في عيادة hearLIFE في مدينة دبي الطبية، إن كل طفل يمكن أن يتفاعل بشكل مختلف عندما يسمع الصوت لأول مرة ما يسمى بالمحفزات الغريبة.

وأضاف أن ردود فعل الأطفال تتباين عند سماع الصوت لأول مرة فمنهم من يبكي ومنهم من يضحك ومنهم من يكتفي بالابتسامة، وقال إن ردة فعل إبراهيم كانت إيجابية للغاية لكنه بحاجة لمزيد من العلاج ليتحسن تدريجياً في السمع والكلام أيضاً، واصفاً ذلك اليوم بأنه بداية حقيقية لرحلته مع الحياة.