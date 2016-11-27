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شاهد: تشيلسي يحسم ديربي لندن ويستعيد صدارة "البريمرليغ"

27/11/2016

استعاد فريق تشيلسي السبت صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) من فريق ليفربول بتغلبه على ضيفه توتنهام بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للمسابقة.

وبادر توتنهام بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة 11 عن طريق الدنماركي كريستيان ايركسن، إلا أن تشيلسي أدرك التعادل في الدقيقة 45 عن طريق الإسباني بيدرو رودريغيز لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ومع حلول الدقيقة 52 أضاف النيجيري فيكتور موسيس الهدف الثاني لتشيلسي ليخرج فائزا بالنقاط الثلاث.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 31 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق نقطة واحدة على فريقي ليفربول، ومانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 24 نقطة في المركز الخامس.

وبذلك، حقق فريق تشيلسي انتصاره الثامن على التوالي في الموسم الحالي للمسابقة، لينجح الفريق اللندني في إذاقة توتنهام الهزيمة الأولى له هذا الموسم.

كما أن تشيلسي فاز في 26 مناسبة أمام توتنهام في ديربي لندن في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، وهي أكثر المرات التي يفوز فيها تشيلسي على خصم آخر في المسابقة.

نجح كريستيان إيريكسين فى تسجيل أول أهداف ديربى لندن لحساب فريقه توتنهام، فى مرمى تشيلسى، لتنتهي سلسلة تشيلسى من المباريات المتتالية التى يخرج منها بدون تلقى شباكه أي أهداف، حيث ظل لست مباريات على التوالي، دون أن يستقبل أى هدف.

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