شاهد: الطيران الروسي يستهدف معملا للأدوية في ريف حلب

أظهر فيديو نشره أحد الهواة على الإنترنت ما يعتقد أنه آثار ضربة جوية روسية استهدفت معملا للأدوية في بلدة المنصورة في ريف حلب السورية.

وشوهدت أعمدة الدخان متصاعدة لتغطي الشوارع المحيطة بالمعمل الذي دمر تماما من الداخل.

وأظهرت لقطات أخرى ممن ورد أنهم مسلحون تابعون لعملية درع الفرات وهم يعدون الذخيرة لمعركة قبل أن يبدأ اشتباك.

وقال أحدهم "بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تم بعون الله وفضله قطع طريق مبنج الباب. وإن شاء الله العمل قادم بإذن الله على الباب ومن ثم الرقة دير الزور. قادمون يا شرقية إن شاء الله".