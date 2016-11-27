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شاهد: الطيران الروسي يستهدف معملا للأدوية في ريف حلب

27/11/2016

أظهر فيديو نشره أحد الهواة على الإنترنت ما يعتقد أنه آثار ضربة جوية روسية استهدفت معملا للأدوية في بلدة المنصورة في ريف حلب السورية.

وشوهدت أعمدة الدخان متصاعدة لتغطي الشوارع المحيطة بالمعمل الذي دمر تماما من الداخل.

وأظهرت لقطات أخرى ممن ورد أنهم مسلحون تابعون لعملية درع الفرات وهم يعدون الذخيرة لمعركة قبل أن يبدأ اشتباك.

وقال أحدهم "بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تم بعون الله وفضله قطع طريق مبنج الباب. وإن شاء الله العمل قادم بإذن الله على الباب ومن ثم الرقة دير الزور. قادمون يا شرقية إن شاء الله".

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