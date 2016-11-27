البث الحي
منوعات

رونالدو يتقدم على ميسي وسواريز في سباق الهدافين

27/11/2016

رونالدو يحتفل بهدفه الأول في مرمى سبورتنج خيخون السبت

أسكت كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد المنتقدين الذين شككوا بقدراته مطلع الموسم الجاري بعدما تقدم إلى صدارة هدافي دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بتسجيله هدفين أمس السبت أمام سبورتنغ خيخون.

ورفع رونالدو رصيده إلى عشرة أهداف بالمسابقة هذا الموسم بعدما قاد الريال للفوز 2-1 على سبورتنغ خيخون ليتفوق على ثنائي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز وسجل كل منهما ثمانية أهداف.

وسيسعد هذا التحول قائد البرتغال الذي واجه انتقادات شديدة في بداية الموسم عندما كان يكافح لاستعادة مستواه بعد إصابة بالركبة تعرض لها في نهائي بطولة أوربا 2016.

ومر رونالدو بأسوأ انطلاقة موسم على صعيد الأهداف منذ انضم لريال عندما هز الشباك أربع مرات فقط في أول ثماني مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم لكنه استعاد مستواه المعهود بعد ذلك.

وسجل رونالدو ثلاثية للمرة الأولى هذا الموسم خلال فوز ريال 4-1 على ألافيس في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، وبعد العودة من فترة التوقف الدولي أحرز ثلاثية أخرى في الفوز 3-صفر على أتليتيكو مدريد الأسبوع الماضي.

وكان هذا أول فوز لريال على غريمه في العاصمة الإسبانية في الدوري المحلي منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وسجل رونالدو خمسة أهداف في آخر مباراتين عندما أحرز من ركلة جزاء ثم من ضربة رأس أمام سبورتنغ خيخون.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال: "هذا هو رونالدو. يمكنه تسجيل أهداف في أي وقت".

وأضاف: "عندما لا يسجل يعتقد الجميع أنه لا يلعب جيدا. اليوم سجل هدفين واجتهد كثيرا على الجناحين وفي الوسط. لقد تعافى تماما".

وقبل أن يخوض ميسي وسواريز مع برشلونة مباراة ضد ريال سوسيداد اليوم الأحد تقدم رونالدو لأول مرة في السباق نحو نيل جائزة هداف الدوري هذا الموسم.

وسيتواجه اللاعبون الثلاثة في مباراة القمة بين برشلونة وضيفه ريال في استاد كامب نو يوم السبت المقبل. ويتفوق الريال في الصدارة حاليا بفارق سبع نقاط عن غريمه.

وقال إميليو بوتراخينيو مدير النادي ومهاجم ريال السابق إن هدف رونالدو الثاني أمام سبورتنغ خيخون كان رائعا.

وأضاف: "كان مثل المطرقة. ضربة رأس رائعة. عاد لدوره الحاسم مجددا لكن بغض النظر عن ذلك نشعر بالتميز لوجود لاعب مثله في صفوف فريقنا".

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)