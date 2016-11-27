تعرف على مميزات خاصية محادثات الفيديو عبر "واتساب"

مميزات تتيحها خاصية محادثات الفيديو عبر واتساب

قررت شركة تطبيق المحادثة الفورية عبر الأجهزة الذكية "واتساب" إضافة خاصية المحادثة المرئية "مكالمات الفيديو" إلى التطبيق.

وبحسب بيان نشرته شركة "واتساب" المملوكة لموقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك" فإن الإصدار الجديد من تطبيق واتساب سيستخدم أحدث تقنيات التشفير لحماية مكالمات الفيديو من محاولات الاختراق أو التجسس، كما هو الحال في الاتصالات الصوتية التي تجري عبر تطبيق واتساب.

وبحسب البيان فإن هذا يعني أن المحادثات المرئية، لن تظهر إلا للأطراف المشاركة فيها فقط، في حين انها ستظل غير مرئية حتى بالنسبة لشركة "واتس آب" نفسها.

وستكون الخاصية الجديدة التي سيبدأ تطبيقها تدريجيا متاحة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد" وهواتف "آيفون" التي تنتجها شركة آبل والهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "ويندوز فون".

يذكر أن هناك أكثر من مليار مستخدم يستخدمون تطبيق "واتساب" للتواصل باستخدام الرسائل الصوتية أو الرسائل المكتوبة.

يذكر أن "واتساب" أتاحت في البداية المحادثة الصوتية من خلال تطبيقها، وهي الخاصية التي فتحت الباب أمام انتشار استخدامه على الهواتف الذكية لإجراء المحادثات كبديل للمكالمات الهاتفية المكلفة.

وهناك العديد من خدمات التواصل الاجتماعي والمحادثة بما في ذلك "فيسبوك ماسنجر" نفسه تتيح إجراء مكالمات الفيديو لكنها لا تضمن الحماية من التنصت والاختراق التي يوفرها تطبيق "واتساب".

في الوقت نفسه فإن المنافسة بين التطبيقات التي توفر خاصية محادثات الفيديو تتزايد. فإلى جانب تطبيق سكايب الذي كان رائدا في مجال محادثات الفيديو المملوك حاليا لمجموعة مايكروسوفت، فإن آبل تقدم حاليا تطبيق "فيس تايم" لمحادثات الفيديو بين مستخدمي أجهزتها مثل آيفون وآيباد، كما أطلقت غوغل تطبيقا مماثلا باسم "دو".

يذكر أن "فيسبوك" كانت قد اشترت تطبيق "واتساب" منذ حوالي عامين مقابل 22 مليار دولار تقريبا.