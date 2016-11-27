ترمب: إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن "عملية احتيال"

الرئيس الأمريكي المنتخب-دونالد ترمب (رويترز)

تشارك حملة المرشحة الديمقراطية التي خسرت سباق الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون في إعادة فرز أصوات الناخبين في ولاية ويسكونسن في إجراء وصفه دونالد ترمب الفائز بالانتخابات بأنه "سخيف" و"عملية احتيال".

ووافقت اللجنة الانتخابية في ويسكونسن أمس الجمعة على طلب مرشحة حزب الخضر جيل ستاين بإعادة فرز الأصوات، وقالت ستاين إنها ترغب في ضمان نزاهة نظام التصويت الأمريكي منذ حدوث تسلل إلكتروني في انتخابات 8 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال مارك إلياس مستشار حملة كلينتون إن الحملة لم تخطط لطلب إعادة فرز الأصوات لأن تحقيقها الخاص لم يجد أي دلالة على اختراق أنظمة التصويت.

وتابع قائلاً "لكن الآن وبعد الموافقة على إعادة فرز للأصوات في ويسكونسون ننوي المشاركة من أجل ضمان أن العملية تسير بطريقة منصفة لكل الأطراف."

ووصف ترمب مطالبة حزب الخضر بإعادة فرز أصوات الناخبين في ويسكونسن بأنه "احتيال" إزاء انتخابات تم الاعتراف بها، مؤكداً أنه ينبغي احترام نتائج الانتخابات بدلاً من الاعتراض عليها أو الإساءة إليها وهو تماماً ما تفعله زعيمة حزب الخضر جيل ستاين، بحسب تعبيره.