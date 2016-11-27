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الجيش التركي: تنظيم الدولة يستخدم "غازا كيماويا" في سوريا

27/11/2016

نقلت وسائل إعلام تركية رسمية عن الجيش التركي قوله اليوم الأحد إن تنظيم الدولة أطلق صاروخا في شمال سوريا تسبب في ظهور أعراض تشير إلى التعرض إلى "غاز كيماوي" على 22 مقاتلا من المعارضة السورية.

واستهدف الهجوم مقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا الذين يحاصرون مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية منذ أيام.

ومدينة الباب هدف أساسي في عملية (درع الفرات) التي تهدف إلى طرد "المتشددين" من الجانب السوري على الحدود مع تركيا.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول الرسمية وقع الهجوم الصاروخي في منطقة الخليلية. ولم يحدد الجيش أين وقع الهجوم.

وقالت تقارير إعلامية نقلا عن بيان صادر عن الجيش "لوحظت أعراض للتعرض لغاز كيماوي على 22 مقاتلا في أعينهم وأجسادهم نتيجة لصاروخ أطلقه داعش" مستخدما اسما شائعا للتنظيم.

وذكرت صحيفة حريت على موقعها على الإنترنت أن مقاتلي المعارضة نقلوا إلى مستشفى في إقليم كلس الحدودي التركي للاشتباه في تسممهم بالكيماويات بعد أن عانوا من إعياء مستمر وصداع حاد.

وقال الجيش إن المقاتلات التركية دمرت أربعة أهداف "لتنظيم الدولة" في منطقة أنيفاه قرب الباب خلال الأربع العشرين ساعة الماضية وإن مقاتلا من المعارضة السورية المدعومة من تركيا قتل وأصيب 14 آخرون في اشتباكات.

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