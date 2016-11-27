إيران تقول إنها تدرس إنشاء قواعد بحرية في اليمن أو سوريا

باقري قال إن هذه القواعد قد تكون أهم من التكنولوجيا النووية

قال محمد حسين باقري رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اليوم الأحد إن إيران قد تسعى لإنشاء قواعد بحرية في اليمن أو سوريا نظرا لأن موطئ القدم البعيد قد يكون أكثر قيمة من الناحية العسكرية من التكنولوجيا النووية.

ونقلت صحيفة شرق الإيرانية اليومية عن باقري قوله: "نحتاج لقواعد بعيدة ومن الممكن في يوم ما أن يكون لنا قواعد على سواحل اليمن أو سوريا أو قواعد على جزر أو (قواعد) عائمة".

وأضاف في حديثه أثناء اجتماع لقادة البحرية: "هل امتلاك قواعد بعيدة أقل من التكنولوجيا النووية؟ أقول إنه أهم بعشرات المرات".

وإيران حليف رئيسي للنظام السوري بزعامة بشار الأسد، حيث تشارك قوات إيرانية ومستشارون عسكريون إيرانيون إلى جوار قوات النظام السوري في الحرب ضد المعارضة السورية.

كما تدعم إيران مليشيا الحوثي المسلحة، والتي نفذت انقلابا استولت به على السلطة في اليمن قبل عامين، وتواصل دعمها للحوثيين وقوات صالح في مواجهة الجيش اليمني والمقاومة الشعبية المدعومين من قوات التحالف العربي بزعامة المملكة العربية السعودية.