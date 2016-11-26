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مصر: تضرر 3 آلاف منزل ومزرعة بسبب العمليات في سيناء

26/11/2016

أ ش أ :  تضرر 3 آلاف منزل ومزرعة بسبب العمليات في سيناء

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن 1500 منزل إضافة إلى 1500 مزرعة لحق بهم الضرر بسبب العمليات العسكرية في سيناء، فيما تم استلام الملفات الخاصة بها، لكن الوكالة لم تشر إلى العدد الكلي للمنازل والمزارع المتضررة.

وأضافت الوكالة أنه تم الانتهاء من استلام الملفات الخاصة بكل منزل ومزرعة لدى الجهات المعنية لصرف 10 آلاف جنيه كتعويض لكل منزل أو مزرعة بعد تدبير المبالغ اللازمة على حد قول الوكالة.

وأوضحت الوكالة أنه سيتم صرف إعانة عاجلة لكل منزل يتضرر بواقع 5 آلاف جنيه بعد تقديم المستندات المطلوبة التي تؤكد وقوع الضرر مرفقا بها محضر قسم الشرطة.

كما اعتمدت وزارة التضامن الاجتماعي توزيع 600 جنيه شهريا على 2226 أسرة في منطقتي رفح والشيخ زويد ممكن لحق بهم الضرر ولا يحصلون على أي إعانات من الضمان الاجتماعي أو التأمينات أو أية مبالغ حكومية.

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