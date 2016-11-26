"محمد مرسي" حفيد جديد للرئيس المصري المعزول

محمد مرسي ـ الرئيس المصري المعزول

"محمد مرسي"، مولود جديد يحمل اسم جده "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في ثاني تقليد تتبعه أسرة مرسي في تسمية أبنائها منذ الإطاحة به من منصبه في 3 يوليو/ تموز 2013.

وقال أسامة، نجل محمد مرسي والمتحدث باسم الأسرة صباح اليوم السبت: "رزقني الله بولد أسميته محمداً على اسم سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا على اسم جده".

وأضاف في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك": "أسأل الله أن يجعله مسلماً صالحاً ومصرياً فاعلاً وأن ينفع به دينه ووطنه وأمته وأن يجعله كجده، دينه ووطنه عنده قبل نفسه وقبل الدنيا وزينتها".

وفي 4 ديسمبر/ كانون أول 2013، رُزق أحمد، الابن الأكبر لمرسي، بمولود منحه الاسم نفسه.

ومرسي المحبوس بين سجن برج العرب شمالي البلاد، وطره جنوبي القاهرة متزوج من نجلاء محمود في 30 نوفمبر/ تشرين ثان 1978 ورزق منها بخمسة من الأبناء هم: أحمد وشيماء وأسامة وعمر وعبد الله، وله أيضاً ثلاثة أحفاد من نجلته شيماء، وأكبر أولاده هو أحمد كان يعمل طبيبًا في السعودية منذ 5 أعوام.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا: هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام وألغته محكمة النقض في 15 نوفمبر/تشرين ثان الجاري )، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا والذي تم إلغاؤه وإعادة المحاكمة فيه)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي وبات بالسجن 20 عامًا)، و"التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عاما وسيُنظر الطعن عليه غدا الأحد)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" (لم يصدر فيها أحكام بعد).