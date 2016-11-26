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شاهد: هل توثر وفاة كاسترو على خطط ترمب إزاء كوبا؟

26/11/2016

صدر أول رد فعل من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب على وفاة الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو على موقع التغريدات القصيرة تويتر حيث كتب "وفاة فيدل كاسترو".

وكان ترمب الذي سيتولى المنصب رسميا في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل قد هدد خلال حملته الانتخابية بإبطال الخطوات التي اتخذها الرئيس باراك أوباما لإحياء العلاقات مع كوبا.

وأوضح ترمب، إن إدارته التي ستتولى المسؤولية يوم 20 يناير كانون الثاني "ستفعل كل ما في وسعها" لدعم حرية ورفاهة الشعب الكوبي بعد وفاة فيدل كاسترو.

وأضاف في بيان "رغم عدم إمكانية محو المآسي والوفيات والآلام التي تسبب فيها فيدل كاسترو إلا أن إدارتنا ستفعل كل ما في وسعها لضمان قدرة الشعب الكوبي على أن يبدأ أخيرا رحلته نحو الرفاهة والحرية".

وتابع، "رغم أن كوبا ما زالت جزيرة استبدادية آمل شخصيا في أنها ستبدأ اليوم التحرك بعيدا عن الأهوال التي تحملتها طويلا صوب مستقبل ينعم فيه الكوبيون الرائعون بالعيش في كنف الحرية التي يستحقونها عن جدارة".

 

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