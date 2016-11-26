شاهد: معرض "عهد الأمان".. تاريخ تونس في القرن 19

يفتح قصر "السعيد" في باردو شمال غرب العاصمة التونسية أبوابه لأول مرة أمام الجماهير بمعرض "عهد الأمان، صحوة أمة، الفن في فجر تونس الحديثة".

ويقدم المعرض صورة لما كانت عليه تونس سياسيا وثقافيا من خلال أكثر من 320 قطعة تتنوع ما بين لوحات وأثاث ومخطوطات ومجوهرات وأوسمة ووثائق تعود لعصر بايات تونس.

ومن بين ما يتم عرضه "عهد الأمان" الذي ينص على سلامة الأشخاص وممتلكاتهم بسائر أنحاء تونس على اختلاف الأديان والألوان، بالإضافة إلى النص الملغي للعبودية ودستور 1861.

وكانت إحدى قاعات القصر المكان الذي تم فيه توقيع معاهدة باردو والتي كانت بداية للاحتلال الفرنسي لتونس.