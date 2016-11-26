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شاهد : مادورو يعالج أزمات فنزويلا بالرقص

26/11/2016

ارتأى الرئيس الفنزويلي وفي وسط أزمة اقتصادية خانقة تعيشها بلاده، الرد على معارضيه بالموسيقى والرقص، واختار أن يرقص السالسا في برنامجه اليومي الجديد الذي يبث عبر الإذاعة والإنترنت.

وقال مادورو قبل أن يراقص زوجته سيليا فلوريس أو " سيليتا الجميلة " كما يسميها إن "الناس يقولون إنني مجنون لأني أرقص السالسا، لكن إذا رقص الرئيس الأميركي باراك أوباما لا يكون مجنونا بل رائعا". وأضاف " إلى كل الذين يرقصون السالسا.. نعلن أنفسنا مجانين".

ويتناقض مزاج مادورو مع الركود الذي يسود في هذا البلد النفطي الذي تراجع اقتصاده مع انخفاض أسعار النفط ، فالسكان ينتظرون لساعات كل يوم للحصول على مواد غذائية ويشعرون بالاستياء من نقص يطال 80% من المواد الغذائية والأدوية.

وكان مادورو قد فاجأ مواطنيه في نهاية أكتوبر/تشرين الأول بإعلانه إنه سيقدم برنامجا يوميا لساعتين مخصصا لرقص السالسا.

ويروي مادورو في البرنامج تاريخ هذا الرقص الخاص بمنطقة الكاريبي ولا يتردد في تقديم نماذج من الرقص بنفسه.

وهذه الإستراتيجية تثير غضب معارضيه، يقول أورو بيرموديز-62 عاما- الذي كان يغادر مصرفا بعدما تسلم راتبه التقاعدي "إنه مثير للضحك ونشعر بالإهانة".

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، تم تعديل صور الرئيس وهو يرقص لإظهاره وسط تظاهرة كبيرة للسالسا وبالقرب منه ضحية قتل أو صف طويل ينتظر أمام محل تجاري.

لكن أورلاندو زاكارياس – سائق شاحنة – عبّر عن رأي مختلف، فقد رأى أن مبادرة مادورو تسمح بمواصلة "الثورة الإشتراكية"، وأضاف "شيئا فشيئا يمس كل فنزويلي لينقل إليه رسالته".

يقول نيكولاس مادورو الذي يدين باستمرار حملة لتشويه صور في وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، إن هذا البرنامج هو "صوت الحقيقة".

وأكد قائلا "إنها ثورة في مجال الاتصال"، موضحا أنه سيؤمن لنفسه حضورا أكبر في وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، حتى إنه دعا مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ إلى مقابلته في فنزويلا، وهو يؤكد مجددا أنه سيبقى حتى نهاية ولايته الرئاسية وإن كان خصومه يطالبون برحيله المبكر.

وقال خبير علم النفس الاجتماعي ريكاردو سوكر أن مادورو وباختياره هذا النمط الشعبي، يأمل في استعادة أصوات الناخبين البسطاء الذين عملوا على أن يدفع ثمن الأزمة الاقتصادية، بتصويت أغلبيتهم للمعارضة في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية 2015.

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