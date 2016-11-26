شاهد: ليستر ينتزع التعادل بهدفين من ميدلسبره في الوقت القاتل

سجل إسلام سليماني هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التعادل بنتيجة 2-2 مع ميدلسبره الذي حقق التعادل الرابع على التوالي خارج ملعبه.

وجاء هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما تعرض ويس مورغان لتدخل من جانب مارتن دي رون داخل منطقة الجزاء.

وكانت هذه ركلة الجزاء الثانية التي يحصل عليها ليستر في المباراة بعدما أحرز رياض محرز الهدف الأول لحامل اللقب من ركلة جزاء في الشوط الأول بعدما لمس كالوم تشامبرز الكرة بيده تحت ضغط من مورغان.

وكان الفارو نيغريدو قد تقدم أولا لميدلسبره في الدقيقة 13 بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى قبل أن يحرز نفس اللاعب الهدف الثاني بلمسة جميلة مستغلا تمريرة عرضية من ادم فورشو في الدقيقة 71.

ولكن فريق المدرب كلاوديو رانييري – الذي ضمن التأهل لدور 16 بدوري أبطال أوربا – عادل النتيجة ليتجنب الخسارة الثالثة على التوالي له في الدوري.