البث الحي
منوعات

شاهد: ليستر ينتزع التعادل بهدفين من ميدلسبره في الوقت القاتل

26/11/2016

سجل إسلام سليماني هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التعادل بنتيجة 2-2 مع ميدلسبره الذي حقق التعادل الرابع على التوالي خارج ملعبه.

وجاء هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما تعرض ويس مورغان لتدخل من جانب مارتن دي رون داخل منطقة الجزاء.

وكانت هذه ركلة الجزاء الثانية التي يحصل عليها ليستر في المباراة بعدما أحرز رياض محرز الهدف الأول لحامل اللقب من ركلة جزاء في الشوط الأول بعدما لمس كالوم تشامبرز الكرة بيده تحت ضغط من مورغان.

وكان الفارو نيغريدو قد تقدم أولا لميدلسبره في الدقيقة 13 بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى قبل أن يحرز نفس اللاعب الهدف الثاني بلمسة جميلة مستغلا تمريرة عرضية من ادم فورشو في الدقيقة 71.

ولكن فريق المدرب كلاوديو رانييري – الذي ضمن التأهل لدور 16 بدوري أبطال أوربا – عادل النتيجة ليتجنب الخسارة الثالثة على التوالي له في الدوري.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)