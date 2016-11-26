شاهد: جيونبوك بطلا لدوري أسيا رغم تعادله مع العين الإماراتي

استفاد جيونبوك الكوري الجنوبي من إهدار العين الإماراتي صاحب الأرض ركلة جزاء ليتعادل 1-1 ويحرز لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه اليوم.

وتقدم البديل هان كيو وون بهدف لجيونبوك في الدقيقة 29 بينما أدرك الكوري الجنوبي لي ميونج جو لاعب العين التعادل لأصحاب الأرض بعد خمس دقائق بتسديدة من داخل المنطقة.

وأهدر البرازيلي دوجلاس ركلة جزاء للعين بعد أن أطاح بالكرة عاليا قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول وسط صدمة في مدرجات استاد هزاع بن زايد وأمام حوالي 25 ألف متفرج.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز جيونبوك 2-1 يوم السبت الماضي ليتفوق الفريق الكوري الجنوبي 3-2 في مجموع المباراتين.

وبدأت المباراة بضغط هجومي للعين بينما اكتفى تشونبوك بالدفاع وفرض رقابة فردية على عمر عبد الرحمن "عموري" قائد العين عن طريق تشوي تشول سوون مثلما كان الحال في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي.

وعكس سير المباراة وبعد محاولات عديدة من العين استغل جيونبوك هجمة نادرة ونجح البديل هان في استغلال غياب الرقابة وقابل ركلة ركنية نفذها لي جاي سونج ووضعها مباشرة من مدى قريب في المرمى.

لكن رد العين لم يتأخر كثيرا وأرسل كايو لوكاس فرنانديز كرة عرضية من ناحية اليمين قابلها الكوري الجنوبي لي ميونج جو بقدمه لتصطدم الكرة برأسه ثم تدخل مرمى مواطنيه.

وقبل مرور عشر دقائق استغل الكولومبي دانيلو أسبريا تباطؤ كيم هيون جيل مدافع جيونبوك وتعامل مع الكرة قبله ليتعرض لخطأ داخل المنطقة وتحتسب ركلة جزاء لصالح الفريق الإماراتي.

ونفذ المهاجم البرازيلي دوجلاس – الذي شارك في التشكيلة الأساسية بدلا من لاعب الوسط محمد عبد الرحمن – ركلة الجزاء لكنه أطاح بالكرة عاليا خارج المرمى وسط ذهول في مدرجات العين وصدمة للمدرب الكرواتي زلاتكو داليتش لينتهي بعدها الشوط الأول.

وحاول دوجلاس التخلص من آثار إهدار ركلة الجزاء وتوغل قبل أن يرتكب كيم هيون جيل خطأ على حافة المنطقة من ناحية اليسار بعد مرور عشر دقائق على بداية الشوط الثاني.

وسنحت للعين عدة فرص فيما أهدر تشونبوك فرصة خطيرة ولكن مع مرور الوقت نال الإرهاق من لاعبي العين في الدقائق الأخيرة رغم محاولات تنشيط خط الوسط والهجوم لتبقى النتيجة دون تغيير ويذهب اللقب لتشونبوك.

وسبق جيونبوك إحراز اللقب في 2006 بينما خسر العين – الذي فاز باللقب في 2003 – المباراة النهائية للمرة الثانية بعد تعثره أمام الاتحاد السعودي في نهائي 2005.

وحافظ جيونبوك على هيمنة أندية شرق القارة على اللقب للموسم الخامس على التوالي بينما كان آخر فوز عربي عن طريق السد في 2011 عندما تفوق على تشونبوك بركلات الترجيح.

وبات مدرب جيونبوك أول مدرب يحرز اللقب مرتين منذ انطلاق النظام الجديد بعدما توج في 2006 بينما هو سادس مدرب يحرز اللقب مرتين منذ انطلاق مسابقات الأندية الآسيوية في 1967.

وتأهل جيونبوك بذلك للعب في كأس العالم للأندية باليابان وسيبدأ مشواره أمام كلوب أمريكا المكسيكي في 11 ديسمبر كانون الأول الجاري.

وسيستمتع جيونبوك بالجوائز المالية الجديدة بعد مضاعفة قيمة الجائزة لتصبح ثلاثة ملايين دولار بينما سينال العين 1.5 مليون دولار.

