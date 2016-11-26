شاهد: ثنائية أجويرو تقود سيتي للفوز على بيرنلي بدوري إنكلترا

سجل سيرجيو اجويرو هدفين ليتعافى مانشستر سيتي من تأخره بهدف ليفوز 2-1 على بيرنلي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم.

وسجل أجويرو هدف الفوز في الدقيقة 60 وهو هدفه رقم 33 في أخر 34 مباراة بعدما أدرك التعادل في الدقيقة 37 من مدى قريب في مرمى الحارس بول روبنسون.

وافتتح دين مارني التسجيل لبيرنلي في الدقيقة 14 بتسديدة مباشرة من عند حدود منطقة الجزاء بعد أن حاول نيكولاس اوتاميندي مدافع سيتي إبعاد الكرة بضربة رأس.

وتصدر سيتي المسابقة برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي قبل مواجهتهما يوم السبت المقبل.

وظل بيرنلي في المركز 12 برصيد 14 نقطة.

وقال بيب جوارديولا مدرب سيتي للصحفيين "(اجويرو) لعب وتحرك بشكل جيد للغاية. قدم مباراة جيدة".

وأضاف "كان جاهزا منذ البداية. تعبيراته الجسدية كانت جيدة جدا. بالتأكيد لديه الإمكانية لتسجيل الأهداف المذهلة لكننا نحتاجه داخل منطقة الجزاء".

وتسبب فريق المدرب شون دايك في مشاكل كثيرة للفرق الكبيرة على ملعبه هذا الموسم وعانى منافسه الذي لعب بدون قائده فينسن كومباني وجون ستونز المصابين من التعامل مع طريقة اللعب المباشرة.

وهز مارني الشباك للمرة الأولى منذ 2009 لكن سيتي بدأ في الاستحواذ أكثر على الكرة ورد القائم تسديدة قوية من يايا توري قبل أن يدرك اجويرو التعادل بعد أن فشل صاحب الأرض في إبعاد الكرة اثر ركلة ركنية.

وأضاف المهاجم الأرجنتيني هدفه العاشر هذا الموسم ورقم 27 في الدوري الممتاز في 2016 بعد تمريرة من فرناندينيو وتحمل سيتي ضغط بيرنلي في نهاية المباراة ليحافظ على الفوز عقب مباراة صعبة.