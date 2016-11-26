شاهد: اوريجي وميلنر يقودان ليفربول للفوز بهدفين على سندرلاند

سجل البديل ديفوك اوريجي وجيمس ميلنر هدفا لكل منهما ليقودا ليفربول للفوز 2-صفر على سندرلاند بملعب انفيلد ويعود مؤقتا لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

واستحوذ ليفربول على الكرة ولكن دون أن يجد وسيلة لاختراق دفاع سندرلاند الصلب الذي لم يتح أي فرصة لصاحب الضيافة حتى سدد اوريجي الذي حل بديلا لفيليبي كوتينيو المصاب في الشوط الأول بقوة لتسكن الكرة الشباك في الدقيقة 75 في أول أهدافه في الدوري هذا الموسم.

وضاعف ميلنر غلة فريقه من الأهداف عندما سجل من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد ان ارتمى جوردان بيكفورد في الاتجاه الخاطئ.

وبهذا يرتقي ليفربول لصدارة جدول الترتيب برصيد 30 نقطة متفوقا بفارق نقطتين على تشيلسي صاحب المركز الثالث الذي يمكنه العودة للصدارة إذا فاز على توتنهام هوتسبير في وقت لاحق اليوم بينما عاد سندرلاند للمركز الأخير بجدول الترتيب.

