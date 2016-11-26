شاهد: الأمير هاري يساهم في فوز فريقه بمباراة للكريكيت

ساهم الأمير هاري في فوز فريقه بمباراة استعراضة للكريكيت والتي تغلب فيها على فريق رئيس وزراء جزيرة سانت لوشيا في جزر الكاريبي.

وبالرغم من قول الأمير هاري في السابق إن أيام تألقه كلاعب كريكيت انتهت، إلا أنه قدم مباراة كبيرة سواء في قذف الكرة أو ضربها.

وعقب المباراة التي شارك فيها الأمير هاري، جرت مباراة كريكيت بين فريقين من اللاعبين المحترفين قام خلالها الأمير بالتوقيع على مضارب اللعب وتوزيع الميداليات.

ويقيم الأمير هاري خلال زيارته لجزر الكاريبي، والتي تستمر لأسبوعين، على متن سفينة تابعة للأسطول البريطاني.