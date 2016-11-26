البث الحي
منوعات

شاهد: الأمير هاري يساهم في فوز فريقه بمباراة للكريكيت

26/11/2016

ساهم الأمير هاري في فوز فريقه بمباراة استعراضة للكريكيت والتي تغلب فيها على فريق رئيس وزراء جزيرة سانت لوشيا في جزر الكاريبي.

وبالرغم من قول الأمير هاري في السابق إن أيام تألقه كلاعب كريكيت انتهت، إلا أنه قدم مباراة كبيرة سواء في قذف الكرة أو ضربها.

وعقب المباراة التي شارك فيها الأمير هاري، جرت مباراة كريكيت بين فريقين من اللاعبين المحترفين قام خلالها الأمير بالتوقيع على مضارب اللعب وتوزيع الميداليات.

ويقيم الأمير هاري خلال زيارته لجزر الكاريبي، والتي تستمر لأسبوعين، على متن سفينة تابعة للأسطول البريطاني.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)