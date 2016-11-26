شاهد: إعلاميون مصريون يهاجمون "الجزيرة" قبل بث "العساكر"

هاجم إعلاميون مصريون قناة الجزيرة على خلفية إعلانها عن بث الفيلم الاستقصائي "العساكر .. حكايات التجنيد الإجباري في مصر".

ويأتي هجوم الإعلام المصري في الوقت الذي لم يبث فيه الفيلم، ولم يعرض منه سوى فيلم ترويجي "برومو" مدته دقيقة واحدة، وسوف يبث الفيلم الأحد الساعة 10:05 مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة.

ويستعرض الفيلم، تفاصيل المعاناة التي تواجه الشاب المصري في التجنيد الإجباري، منذ الكشف الطبي، مروراً بمركز التدريب، ثم انتقاله إلى الوحدة التي سيستكمل فيها بقية فترة التجنيد.

ويعرض الفيلم لقطات مُسرَّبة من داخل وحدات الجيش، ومن أرشيف القوات المسلحة المصرية، تُظهر طبيعة الحياة التي يعيشها العساكر، والضغط النفسي الذي يتعرضون له، كما يستعين بمشاهدَ تمثيلية تحاكي قصصَ العساكر التي لا يمكن تصويرها في الواقع.

